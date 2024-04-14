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14 Nisan 2024 13:50 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 13:53

22 Nisan 2024 yarım gün olmayacak

Bu yıl 22 Nisan Pazartesi gününe denk gelen tarihte, okullarda ya da iş yerlerinde yarım gün uygulaması olmayacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
22 Nisan 2024 yarım gün olmayacak

Resmi tatil olarak ilan edilen 23 Nisan, tüm eğitim kurumlarını ve resmi daireleri kapsayarak birçok kesim için dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak, bu yılın 23 Nisan'ı salı gününe denk geldiği için, öncesindeki gün olan 22 Nisan'ın yarım gün olup olmayacağı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

YARIM GÜN UYGULAMASI YOK

Pazartesi Günü Normal Düzen: 22 Nisan Pazartesi günü, bu yıl yarım gün olmayacak. Hem okullar hem de iş yerleri, normal çalışma düzenlerinde devam edecekler. 

22 Nisan 2024 yarım gün olmayacak - 1. Resim

TATİL ÖNCESİ NORMAL PROGRAM

Okullar ve İş Yerleri: 22 Nisan'da yarım gün olmaması, okulların ve iş yerlerinin tatil öncesi normal programlarına devam edeceği anlamına geliyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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