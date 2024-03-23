23 Mart 2024 15:39 - Güncelleme : 23 Mart 2024 15:45
23 Mart 2024 halka arz takvimi || Başvurusu onaylanan hisseler
SPK tarafından hangi hisselerin başvurusunun onaylandığı araştırılıyor. 23 Mart gününün halka arz takvimi merak edilirken en son halka arz olan Ic Enterra'nın detayları gündemde yer aldı. 10 TL'den işlem görecek ve eşit dağıtım yapacak. Bilgiler haberimizdedir...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bu haftanın takvimi araştırılırken SPK tarafından hangi şirketlerin başvurusunun onaylandığı araştırılmaya başlandı. Hisseler ile yakından ilgilenenler ise takvimi merak ediyor. İşte bugünün listesi...
BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?
23 Mart günü SPK tarafından herhangi bir firma duyurulmadı. En son Ic Enterra duyuruldu.
IC ENTERRA HİSSE FİYATI
10 TL'den Yıldız Pazar'da işlem görecek.
NE ZAMAN?
27-28-29 Mart tarihlerinde halka arz olacak.
HANGİ BANKALARDA VAR?
Ic Enterra hissesini aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla satın alabileceksiniz.
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Bank A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Galata Menkul Değerler A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- ING Menkul Değerler A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB A.Ş.
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.
Kaynak: TGRT Haber