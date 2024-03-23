23 Mart 2024 halka arz takvimi || Başvurusu onaylanan hisseler

23 Mart 2024 15:39 - Güncelleme : 23 Mart 2024 15:45

Bu haftanın takvimi araştırılırken SPK tarafından hangi şirketlerin başvurusunun onaylandığı araştırılmaya başlandı. Hisseler ile yakından ilgilenenler ise takvimi merak ediyor. İşte bugünün listesi...

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

23 Mart günü SPK tarafından herhangi bir firma duyurulmadı. En son Ic Enterra duyuruldu.

IC ENTERRA HİSSE FİYATI

10 TL'den Yıldız Pazar'da işlem görecek.

NE ZAMAN?

27-28-29 Mart tarihlerinde halka arz olacak.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Ic Enterra hissesini aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla satın alabileceksiniz.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.