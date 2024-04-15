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15 Nisan 2024 08:39 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:01

23 Nisan'da üniversiteler tatil olacak

23 Nisan üniversiteler tatil mi? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ayrıca öğrenciler 23 Nisan'ın hangi gün olduğunu ve resmi tatil olup olmadığını da merak ediyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
23 Nisan&#039;da üniversiteler tatil olacak

Üniversite öğrencileri tarafından 23 Nisan'ın tatil olup olmayacağını ve hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 23 Nisan Salı gününe denk geliyor ve üniversiteler 1 gün eğitim öğretime ara verecek. Detaylar, haberimizde...

23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak geçen 23 Nisan'da üniversiteler eğitim öğretime 1 gün ara verecek. 

23 Nisan'da üniversiteler tatil olacak - 1. Resim

23 NİSAN'DA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 23 Nisan 2024 tarihi ilkokul, ortaokul ve liselerde tatil olacak.

Kaynak: TGRT Haber
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