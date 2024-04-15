23 Nisan'da üniversiteler tatil olacak

15 Nisan 2024 08:39 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:01

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

Üniversite öğrencileri tarafından 23 Nisan'ın tatil olup olmayacağını ve hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 23 Nisan Salı gününe denk geliyor ve üniversiteler 1 gün eğitim öğretime ara verecek. Detaylar, haberimizde...

23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak geçen 23 Nisan'da üniversiteler eğitim öğretime 1 gün ara verecek.

23 NİSAN'DA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 23 Nisan 2024 tarihi ilkokul, ortaokul ve liselerde tatil olacak.