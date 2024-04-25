25 Nisan günün maç programında Brighton - Manchester City karşılaşması var

25 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:29

25 Nisan günü oynanacak olan maçların neler olduğu merak edilirken program araştırılıyor. Günün mücadele fikstürüne dair bilgiler...

Bu akşam Süper Lig'de herhangi bir maç oynanamayacak.

AFC U23 Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Katar - Japonya mücadelesi oynanacak. 17.00'da başlayacak ve Spor Smart, Smart Spor HD ekranlarında yayınlanacak.

Güney Kore - Endonezya karşılaşması ise 20.30'da oynanacak ve Spor Smart, Smart Spor HD ekranlarından izlenecek.

İtalya Serie A'da ise 21.00'da Udinese – Roma maçı oynanacak. S Sport Plus kanalında yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig'de Brighton – Manchester City maçı 20.00'da Bein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.