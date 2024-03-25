3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in hayatı ve biyografisi

25 Mart 2024 13:45 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:48

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4. yıllık görev süresinin sona ermesinin üzerine seçimler başladı. Yargıtay üyeleri sandık bugün oy verme işlemlerine başladı. 3. Hukuk Dairesi Başkanı olan Ömer Kerkez hakkında bilgiler...

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 senesinde Antakya'da doğmuştur. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 senesinde mezun olmuştur. Bölümü bitirmesinin ardından Hatay hakim/savcı olarak mesleğe adım atmıştır. 2017 senesinde Yargıtay üyeliğine seçildi ve ardından 14.02.2023 tarihinde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı olarak seçildi.

YARGITAY SEÇİM SONUÇLARI

25 Mart günü Yargıtay'da seçim yapıldı.

5 adaylı seçimlerin ilk turunda adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı bu nedenle ikinci tur ile devam edecek. İlk turda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Üyelerin 175 salt oyu alamaması nedeniyle seçimlere 2. tur ile devam edilecek.