3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in hayatı ve biyografisi
3. Hukuk Dairesi Başkanı olan Ömer Kerkez'in kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda gündemde yer alan isim hakkında kaç yaşında ve nereli soruları araştırılıyorken detayları haberimizde derledik. Kerkez, 1966 yılında Antakya'da dünyaya gelmiştir. İşte hayatı...
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4. yıllık görev süresinin sona ermesinin üzerine seçimler başladı. Yargıtay üyeleri sandık bugün oy verme işlemlerine başladı. 3. Hukuk Dairesi Başkanı olan Ömer Kerkez hakkında bilgiler...
ÖMER KERKEZ KİMDİR?
1966 senesinde Antakya'da doğmuştur. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 senesinde mezun olmuştur. Bölümü bitirmesinin ardından Hatay hakim/savcı olarak mesleğe adım atmıştır. 2017 senesinde Yargıtay üyeliğine seçildi ve ardından 14.02.2023 tarihinde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı olarak seçildi.
YARGITAY SEÇİM SONUÇLARI
25 Mart günü Yargıtay'da seçim yapıldı.
5 adaylı seçimlerin ilk turunda adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı bu nedenle ikinci tur ile devam edecek. İlk turda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Üyelerin 175 salt oyu alamaması nedeniyle seçimlere 2. tur ile devam edilecek.