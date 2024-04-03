3 Nisan günü 10.48 sularında Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

03 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:02

Malatya, Adıyaman ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu gündeme geldi. Bugün Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Küçüklü mahallesinde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısı çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 10.48 sularında meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak açıklandı.