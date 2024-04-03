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03 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:02

3 Nisan günü 10.48 sularında Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün 10.48 sularında Malatya ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Detaylar haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
3 Nisan günü 10.48 sularında Malatya&#039;da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya, Adıyaman ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu gündeme geldi. Bugün Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Küçüklü mahallesinde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısı çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 10.48 sularında meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak açıklandı. 

3 Nisan günü 10.48 sularında Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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