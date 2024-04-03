3 Nisan Süper Lig maç programı || Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar

03 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:26

Bu akşam Süper Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Heyecanla beklenen maçlar arasında ise Konyaspor ve Trabzonspor mücadelesi yer aldı.

Bugün oynanacak maçlar arasında yer alan FB - Adana Demirspor mücadelesi 20.30'da başlarken Kayserispor ve Kasımpaşa maçı da 20.30'da oynanacak. İşte Süper Lig'de günün maç programı:

Sivasspor – Fatih Karagümrük | 17.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Kayserispor – Kasımpaşa | 20.30

Trendyol 1. Lig

Adanaspor – Eyüpspor | 17.00

Altay – Bandırmaspor | 20.30

Kocaelispor – Göztepe | 20.30

Yunanistan Süper Ligi

Panathinaikos – AEK | 21.00

Fransa Kupası yarı final

PSG – Rennes | 22.10