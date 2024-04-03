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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:26

3 Nisan Süper Lig maç programı || Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar

Süper Lig ve TFF 3. Lig'de futbol heyecanı devam ederken futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırdı. 3 Nisan günü Fenerbahçe ile Adana Demirspor mücadelesi ile beraber birçok maç oynanacak.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
3 Nisan Süper Lig maç programı || Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar

Bu akşam Süper Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Heyecanla beklenen maçlar arasında ise Konyaspor ve Trabzonspor mücadelesi yer aldı.

Bugün oynanacak maçlar arasında yer alan FB - Adana Demirspor mücadelesi 20.30'da başlarken Kayserispor ve Kasımpaşa maçı da 20.30'da oynanacak. İşte Süper Lig'de günün maç programı:

Sivasspor – Fatih Karagümrük | 17.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Kayserispor – Kasımpaşa | 20.30

Trendyol 1. Lig

Adanaspor – Eyüpspor | 17.00 

 Altay – Bandırmaspor | 20.30

Kocaelispor – Göztepe | 20.30

3 Nisan Süper Lig maç programı || Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar - 1. Resim

Yunanistan Süper Ligi

Panathinaikos – AEK | 21.00

Fransa Kupası yarı final

PSG – Rennes | 22.10

Kaynak: TGRT Haber
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