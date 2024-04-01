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01 Nisan 2024 19:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:28

31 Mart 2024 YEREL SEÇİM Zafer Partisi'nin kazandığı iller, ilçeler

Zafer Partisi'nin aldığı oylar ve kazandığı yerler merak konusu! İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 YEREL SEÇİM Zafer Partisi&#039;nin kazandığı iller, ilçeler

Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Zafer Partisi'nin aldığı oylar ve kazandığı yerler, seçim gecesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Zafer Partisi'nin hangi iller ve ilçelerde güçlü performans sergilediğini ve aldığı oy oranlarını öğrenmek istiyor. İşte, Zafer Partisi'nin kazandığı iller, ilçeler ve oy oranları...

ZAFER PARTİSİ'NİN KAZANDIĞI YERLER VE OY ORANLARI

Zafer Partisi'nin kazandığı:

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31 Mart 2024 YEREL SEÇİM Zafer Partisi'nin kazandığı iller, ilçeler - 1. Resim

Zafer Partisi, toplamda 745.600 oy alarak %1,65 oy oranına ulaştı. Bu sonuçlar, partinin seçimdeki performansını yansıtıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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