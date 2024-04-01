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01 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:58

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeni kazandığı iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin yeni kazandığı iller haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti&#039;nin yeni kazandığı iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. 

Sonuçların açıklanması ile birlikte AK Parti'nin kazandığı iller belli oldu.

AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği Hatay, Bayburt ve Karabük'ü 2024 yerel seçimlerinde kazandı. 

AK Parti Hatay'ı yüzde 44.50, Bayburt'u yüzde 39,10 ve Karabük'ü yüzde 34.50 oy oranı ile kazandı. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeni kazandığı iller belli oldu - 1. Resim

AK Parti Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya oldu.

2019 yerel seçimlerinde Hatay'da CHP, Bayburt ve Karabük'te ise MHP kazanmıştı. 

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Kaynak: TGRT Haber
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