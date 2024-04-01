31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partisi değişmeyen iller belli oldu

01 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:42

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adayların aldığı resmi olmayan oylar belli oldu.

Oyların belli olmasıyla birlikte hangi illerin partilerinin değişmediği de ortaya çıktı. Toplamda 45 ilin partisi aynı kaldı.

Yerel seçimlerde AK Parti 21, CHP 20, MHP 4 tane daha önceki seçimde kazandığı ili elinde tutmayı başardı.

AK Parti'nin tekrardan kazandığı iller Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Aksaray, Şırnak ve Düzce oldu.

AK Parti Bingöl'ü yüzde 33,70, Gaziantep'i yüzde 38,80, Konya'yı yüzde 49,40, Samsun'u yüzde 42,20 ve Şırnak'ı yüzde 47,60 oy oranı ile kazandı.

AK Parti Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka oldu.

CHP'nin elinde tutmayı başardığı iller Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Ardahan ve Yalova oldu.

CHP bu illerden Adana'yı yüzde 46.60, Antalya'yı yüzde 48,60, Bolu'yu yüzde 52,80, Çanakkale'yi yüzde 39,60 ve Tekirdağ'ı yüzde 50,10 oy oranı ile kazandı.

CHP Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer olarak seçildi.

MHP tarafından tekrardan kazanılan iller Çankırı, Erzincan, Karaman ve Osmaniye oldu.

MHP Çankırı'yı yüzde 59.80, Erzincan'ı yüzde 40,50, Karaman'ı yüzde 49,10 ve Osmaniye'yi yüzde 39,90 oy oranı ile kazandı.

MHP Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet oldu.