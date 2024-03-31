31 Mart seçim günü marketler açık mı?

31 Mart 2024 09:25 - Güncelleme : 31 Mart 2024 09:27

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar gibi yerel yöneticilerin belirleneceği bu önemli gün, beraberinde bazı yasak ve kısıtlamaları da getiriyor. Ancak, seçim günü marketler gibi temel ihtiyaç noktaları ne durumda olacak? İşte, merak edilenler...

31 MART PAZAR MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Mahalli İdareler Seçimlerinin yapılacağı 31 Mart Pazar günü marketler normal çalışma saatlerinde açık olacak. Zincir marketler, genellikle sabah erken saatlerde açılarak akşam geç saatlere kadar hizmet verecek.

SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde silah taşıma yasağı da geçerli olacak.

Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi umumi eğlence mekanları seçim günü kapalı olacak. Ancak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek servisi yapılacak. Ayrıca, seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünlerin düzenlenmesine izin verilecek.