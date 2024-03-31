31 Mart seçim günü otobüsler ücretli olacak

31 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 31 Mart 2024 10:44

31 Mart 2024'te Türkiye genelinde yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala, vatandaşlar oy kullanma işlemine nasıl gideceklerini planlamaya başladılar. Ancak, seçim günü toplu taşıma araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı konusu hala netlik kazanmış değil. Bu durum, vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. İşte, seçim günü otobüslerin durumuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETLİ Mİ?

Seçim gününde toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde otobüslerin ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağına dair belirsizlik devam ediyor.

BEKLENEN AÇIKLAMA

Belediyelerin, seçim gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına dair bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak, henüz resmi bir duyuru yapılmadı.