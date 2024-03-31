31 Mart yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?

31 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 10:02

Türkiye'de her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimler için geri sayım başladı. Ancak, bazı vatandaşlar oy kullanma konusunda tereddüt yaşayabilir ve oy kullanmamayı tercih edebilirler. Peki, oy kullanmama durumunda ceza alınıyor mu? İşte, oy kullanmama cezasıyla ilgili merak edilenler...

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Oy kullanmama cezası belirlenirken dikkate alınan faktörler arasında geçmiş seçimlerde belirlenen tutarlar ve ekonomik koşullar yer alıyor. Ancak, 2024 yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda oy kullanmama cezasının belirleneceği tahmin ediliyor.

GEÇMİŞ SEÇİMLERDE BELİRLENEN CEZALAR

Geçmiş seçimlerde oy kullanmama cezası belirli bir tutarda uygulanmıştı. Örneğin, 2017 yılındaki Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen ceza miktarı 22 TL olarak açıklanmıştı. Benzer şekilde, 2023 Genel Seçimlerinde oy vermeme cezası 300 lira olmuştu. Ancak, 2024 yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı.