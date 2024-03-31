31 Mart yerel seçimlerinde askerler oy kullanabilir mi?

31 Mart 2024 14:16 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:20

Türkiye'de her seçim dönemi, seçmenlerin haklarını ve katılım koşullarını merak konusu yapar. Ancak, askerlik hizmetini yerine getirenlerin oy kullanıp kullanamayacağı da bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), askerlerin oy kullanma durumuna ilişkin net bir açıklama yaptı. Peki, askerler oy kullanabilir mi?

ASKERLERİN OY VERMESİ YASAK MI?

YSK'nın açıklamasına göre, askerlerin oy kullanması yasak. Bu kapsamda, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, izinli olsalar dahi herhangi bir sebeple oy kullanamazlar. Benzer şekilde, askeri öğrencilerin de oy kullanmasına izin verilmiyor.

Türkiye'de oy kullanma hakkı, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına verilir. Ancak, bazı durumlarda bu haklar bazı kısıtlamalara tabi olabilir. Örneğin, silah altında bulunan askerlerin veya taksirli suçlardan hüküm giymiş olanların oy kullanma hakları bulunmamaktadır. Bu tür kısıtlamalar, seçimlerin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir.