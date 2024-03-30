31 Mart yerel seçimlerinde en uzun ve en kısa oy pusulası nerede?

30 Mart 2024 12:34 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:50

31 Mart Yerel seçimlerinde, bağımsız adayların da bulunması nedeniyle oy pusulalarının büyüklüğü dikkat çekti.Geçen senelerde gerçekleşen seçimler kapsamında oy pusulalarının uzunluğu kafa karıştırmıştı. İl seçim kurulu kesin aday listesini açıklaması üzerine İstanbul'da, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

EN UZUN VE KISA OY PUSULASI HANGİ İLDE?

31 Mart yerel seçim hazırlıkları kapsamında oy pusulaları Ankara'da basıldı. Bağımsız adayların da bulunması nedeni ile en uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. Zarflar, oy pusulalarının kolay sığabileceği bir şekilde dizayn edildi.

En kısa oy pusulası, tek siyasi partinin seçime katıldığı Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4,5 santimetre uzunluğundaki pusula oldu.