3308 Kanun yasası çırak ve staj sigortasını detaylandırır

02 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:27

Son zamanlarda gündemde yer alan 3308 kanununun kapsamı merak edilirken ne demek olduğu da araştırıldı. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile kurumlarda gerçekleşecek olan eğitim ile ilgili esasların belirlendiği kanundur. İşte kapsamına dair merak edilenler...

3308 KANUN YASASI KAPSAMI NEDİR?

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: 29/6/2001-4702/5 md.)

Bu Kanun, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

Şu düzenlemeler yapılmıştır:

Mesleki Eğitim Kurulu'nun görevleri ile nasıl ve kimlerden oluşturulacağı,

Kimlerin çırak adayı olabileceği,

Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi,

İş yerlerindeki (Pratik) ve okullardaki (teorik) eğitim ile ilgili düzenlemeleri,

Çırakların hangi iş yerlerinde çalışabileceği, (usta öğreticilik belgesi şartı)

Çalışma şartları, alacağı en az ücret ve iş kazası sigortalarının kim tarafından yapılacağı,

Kalfalık ve Ustalık belgelerinin hangi şartlarda alınabileceği.