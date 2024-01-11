3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek? 3391 kilometre filmi nerede yayınlanıyor?

11 Ocak 2024 23:55 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:55

3391 Kilometre filmi için artık geri sayım başladı. Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in yaptığı film mesafeleri aşan iki genç aşığın romantik hikayesini ele alılıyor. İşte, 3391 kilometre filminin vizyona gireceği tarih ve tüm detaylar…

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

3391 Kilometre filminin vizyona gireceği tarih 12 Ocak 2024 olarak duyuruldu.

3391 KİLOMETRE FİLMİNİN KONUSU NE?

3391 kilometre, birbirlerinden çok uzakta olsalar da sevginin güçlü bağı sayesinde birlikte olan iki gencin hikayesini ele alıyor. Sosyal medya üzerinden gençler, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark ediyor. Birbirlerini görmeden, duymadan gece-gündüz konuşan bu gençler, aralarındaki mesafelere aldırmadan aşkın imkansız olmadığını fark ediyorlar.

3391 KİLOMETRE FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Derya Pınar Ak

Ahmet Hakan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Selin Türkmen

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu