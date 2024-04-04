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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:39

4 Nisan akşamı oynanacak maçların saatleri

Futbol heyecanının son hızla devam ettiği Süper Lig'de bugün gerçekleşecek olan karşılaşmalar bekleniyor. 20.30'da başlayacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçının yanında birçok maç oynanacak.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

Şampiyonluk yarışı devam ederken günün maç programı merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam 1. lig'de Erzurumspor ile Giresunspor karşılaşacak.

Oynanacak maçlar arasında Samsunspor - Pendikspor mücadelesi yer alırken 20.30'da başlayacak. İşte yabancı liglerde maç programı:

İspanya La Liga

Granada – Valencia | 21.00 | S Sport Plus

Premier Lig 

Liverpool – Sheffield United | 21.30 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

Chelsea – Manchester Utd | 22.15 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

4 Nisan akşamı oynanacak maçların saatleri - 1. Resim

Hollanda Eredivisie

Ajax – GA Eagles | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

Volendam – Feyenoord | 19.45 | TV 8 Buçuk, Exxen

Kaynak: TGRT Haber
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