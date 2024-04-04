04 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:39
4 Nisan akşamı oynanacak maçların saatleri
Futbol heyecanının son hızla devam ettiği Süper Lig'de bugün gerçekleşecek olan karşılaşmalar bekleniyor. 20.30'da başlayacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçının yanında birçok maç oynanacak.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Şampiyonluk yarışı devam ederken günün maç programı merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam 1. lig'de Erzurumspor ile Giresunspor karşılaşacak.
Oynanacak maçlar arasında Samsunspor - Pendikspor mücadelesi yer alırken 20.30'da başlayacak. İşte yabancı liglerde maç programı:
İspanya La Liga
Granada – Valencia | 21.00 | S Sport Plus
Premier Lig
Liverpool – Sheffield United | 21.30 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
Chelsea – Manchester Utd | 22.15 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Hollanda Eredivisie
Ajax – GA Eagles | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
Volendam – Feyenoord | 19.45 | TV 8 Buçuk, Exxen
Kaynak: TGRT Haber