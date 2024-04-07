07 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:25
7 Nisan akşamı oynanacak olan futbol maçları
Süper Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati de merak edildi. Bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Kupa maçı yapılacak.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyorken gerçekleşecek olan mücadelelerin detayları da araştırıldı. Taraftarlar ise bu akşam maç var mı sorusunu araştırıyor.
Süper Kupa karşılaşması bugün 21.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.
İtalya Serie A'da gerçekleşecek olan karşılaşmalar şöyle:
Juventus – Fiorentina | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Verona – Genoa | 19.00 | S Sport Plus, S Sport
Cagliari – Atalanta | 19.00 | S Sport Plus, S Sport 2
Monza – Napoli 16.00 | S Sport Plus, S Sport 2
Trendyol 1. Lig maçları ise şöyle:
Gençlerbirliği – Adanaspor | 16.00 | Bein Sports Max 2
Eyüpspor – Altay | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2
Kaynak: TGRT Haber