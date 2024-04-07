7 Nisan akşamı oynanacak olan futbol maçları

07 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:25

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyorken gerçekleşecek olan mücadelelerin detayları da araştırıldı. Taraftarlar ise bu akşam maç var mı sorusunu araştırıyor.

Süper Kupa karşılaşması bugün 21.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

İtalya Serie A'da gerçekleşecek olan karşılaşmalar şöyle:

Juventus – Fiorentina | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Verona – Genoa | 19.00 | S Sport Plus, S Sport

Cagliari – Atalanta | 19.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Monza – Napoli 16.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Trendyol 1. Lig maçları ise şöyle:

Gençlerbirliği – Adanaspor | 16.00 | Bein Sports Max 2

Eyüpspor – Altay | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2