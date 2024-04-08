8 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar

08 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:44

Futbolseverler, bugün oynanacak olan mücadeleleri araştırmaya başladı. Dün akşam Süper Kupa'da ilk dakikalarda gelen golün ardından Fenerbahçe sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Karar için gözler TFF ve PFDK'da.

8 Nisan akşamındaki karşılaşmalar şöyle:

Trendyol 1. Lig'de Göztepe - Erzurumspor mücadelesi oynanacak. 20.30'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalde Al Ittihad ile Al Wehda 20.00'da karşılaşacak.

Al Hilal ile Al Nassr mücadelesi ise 22.30'da başlayıp, S Sport Plus ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İtalya Serie A'da Udinese - Inter maçı oynanacak. 21.45'te başlayan karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanıyor.

İspanya La Liga 2'de ise Racing Santander - Alcorcon karşılaşması oynanacak. 21.30'da başlayacak olan maç, S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak.