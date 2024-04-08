Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>8 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar
08 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:44

8 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların neler olduğu ve saat kaçta olduğu araştırıldı. Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Tuzlaspor mücadele edecek. İşte günün maç programı...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
8 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar

Futbolseverler, bugün oynanacak olan mücadeleleri araştırmaya başladı. Dün akşam Süper Kupa'da ilk dakikalarda gelen golün ardından Fenerbahçe sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Karar için gözler TFF ve PFDK'da.

8 Nisan akşamındaki karşılaşmalar şöyle:

Trendyol 1. Lig'de Göztepe - Erzurumspor mücadelesi oynanacak. 20.30'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalde Al Ittihad ile Al Wehda 20.00'da karşılaşacak.

Al Hilal ile Al Nassr mücadelesi ise 22.30'da başlayıp, S Sport Plus ekranlarında izleyici ile buluşacak.

8 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar - 1. Resim

İtalya Serie A'da Udinese - Inter maçı oynanacak. 21.45'te başlayan karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanıyor.

İspanya La Liga 2'de ise Racing Santander - Alcorcon karşılaşması oynanacak. 21.30'da başlayacak olan maç, S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Kaynak: TGRT Haber
Bakanlık 47 ilde taksitli arsa satışına başlıyor! İleride zengin yapacak toprak yatırımıYeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devre girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...