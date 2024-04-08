8 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların neler olduğu ve saat kaçta olduğu araştırıldı. Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Tuzlaspor mücadele edecek. İşte günün maç programı...
Futbolseverler, bugün oynanacak olan mücadeleleri araştırmaya başladı. Dün akşam Süper Kupa'da ilk dakikalarda gelen golün ardından Fenerbahçe sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Karar için gözler TFF ve PFDK'da.
8 Nisan akşamındaki karşılaşmalar şöyle:
Trendyol 1. Lig'de Göztepe - Erzurumspor mücadelesi oynanacak. 20.30'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalde Al Ittihad ile Al Wehda 20.00'da karşılaşacak.
Al Hilal ile Al Nassr mücadelesi ise 22.30'da başlayıp, S Sport Plus ekranlarında izleyici ile buluşacak.
İtalya Serie A'da Udinese - Inter maçı oynanacak. 21.45'te başlayan karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanıyor.
İspanya La Liga 2'de ise Racing Santander - Alcorcon karşılaşması oynanacak. 21.30'da başlayacak olan maç, S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak.