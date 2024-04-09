9 Nisan 2024 arefe günü Bankalar yarım gün çalışacak

09 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:24

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sonrasında, bankaların Arefe günü çalışma saatleri netlik kazandı. Bankalar, 9 Nisan Salı günü Arefe gününde yarım gün çalışacaklarını duyurdu. Bu karar, bayram öncesi oluşabilecek yoğunluğu yönetmek ve ihtiyaçları karşılamak için alındı. İşte bankaların Arefe günü çalışma düzenlemesi ve detaylar...

AREFE GÜNÜ BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar, 9 Nisan Salı günü Arefe gününde yarım gün çalışacaklarını açıkladı. Bu nedenle, banka şubeleri sabah saatlerinde açılacak ancak öğle saatlerinde kapanacak. İşlem yapmak isteyenlerin bu saatleri dikkate alarak bankalara gitmeleri gerekiyor.

EFT, HAVALE VE FAST İŞLEMLERİNDE ÜCRETLER

8 Nisan Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde bankaların şubeleri hizmet verdi. Ancak bayram öncesi yoğunluk nedeniyle bankalarda ücretsiz işlemler yapılacak mı sorusu gündemde. 8 Nisan mesai saatleri içerisinde ve 9 Nisan 13:00'e kadar aynı şekilde yapılacak. FAST işlemlerinde ise tatil süresinde ücret alınması bekleniyor.