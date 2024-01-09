9.sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Ortak Sınav sonuçları açılandı mı? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı...

09 Ocak 2024 11:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:49

MEB'in düzenlediği 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan ortak yazılı sınava dair sonuçlar sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 2024, MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortak sınav sonuç sorgulama ekranı arama motorlarında aratılıyor.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

6 ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları, MEB'in yapacağı açıklama ile sonuçlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci yazılı sınavlar ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapıldı. Şimdi ise öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

6. VE 9. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

6. ve 9. sınıflara Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinde yapılan ortak sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php ekranından sorgulanabilir.

'MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu.Türk dili ve edebiyatı ile matematik sınavları sonrası cevap anahtarı da sistemden öğrencilere duyuruldu. öğrenciler, aldığı puanı ise e-Okul üzerinden de görebilecek.