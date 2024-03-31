AA kimin? Anadolu Ajansı'nın sahibi kim?

31 Mart 2024 17:06 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:10

Bugün, Türkiye sandıkta oyunu kullandı. Yerel seçimde heyecan devam ederken vatandaşlar sonuçları anlık olarak öğrenmek istiyor. Veri akışı yapan Anadolu Ajansı’nın sahibi olan kişi araştırılırken kimin sorusu da araştırıldı. 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA’ya dair detaylar…

AA KİMİN?

Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin resmi haber ajansı olan AA, Türk Kurtuluş Savaşı’na dair haberleri vatandaşa duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulmuştur. Ajans, TBMM açılışından 17 gün önce Ankara’da kurulmuştur. İlk yazıhanesi Ankara'daki Ziraat Mektebi, günümüzdeki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binasıdır.



AA, 2 Mart 1925 yılında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi ile özerk bir statüye sahip oldu. 18 Kasım 2012'de Kahire merkezli Arapça Haberler Bölge Müdürlüğü açılmıştır. 2013 yılında Beyrut, 2013’te Gazze şubeleri hizmete açıldı. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Kürtçe, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca dillerinde yayın vermektedir.

ANADOLU AJANSI SAHİBİ KİM?

AA, Ticaret Siciline kayıtlı bir anonim şirkettir. Hisselerinin %47,75’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aitken geride kalan hisse Ajans tüzel kişiliğine ve gerçek kişilerindir.

Anadolu Ajansı, hukuki niteliği itibarıyla Ticaret Siciline kayıtlı bir anonim şirkettir. AA çalışanları memur değildir ve Basın İş Kanunu’na ve İş Kanunu’na bağlı olarak çalışmaktadır. 57 sayılı Kanuna göre, AA malları Devlet malı sayılmaktadır.