10 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:48
ABD enflasyon verisi 10 Nisan bugün 15.30'da açıklanacak
ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar verilerin açıklanacağı saati de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
ABD Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih arama motorlarında vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Özellikle enflasyon verilerinin açıklanacağı saat araştırılıyor. İşte, detaylar...
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yatırımcılara ABD ekonomisiyle ilgili fikir veren 2024 Mart ayı enflasyon verileri 10 Nisan yani bugün saat 15.30'da açıklanacak.
ABD SON 5 AY ENFLASYON VERİLERİ NEDİR?
ABD'de açıklanan son 5 ayın yıllık enflasyon verileri şöyle:
2024 Şubat - yüzde 3,2
2024 Ocak - yüzde 3,1
2023 Aralık - yüzde 3,4
2023 Kasım - yüzde 3,1
2023 Ekim - yüzde 3,2
Kaynak: TGRT Haber