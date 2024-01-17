ABD seçimleri ne zaman? Yeni başkan kim olacak?

17 Ocak 2024 16:55 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:54

Her dört yılda bir yapılan ABD başkanlık seçimleri yaklaşık bir sene sürüyor. İlk olarak Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenler aday adayları arasında seçim yapıp oy kullanıyorlar. Bu ön seçim süreci 15 Ocak'ta başladı ve 8 Haziran'da sona erecek. Ardından kongreler ve son olarak başkanlık seçimi yapılacak. İşte, ABD başkanlık seçimine dair detaylar…

ABD SEÇİM TAKVİMİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık için ön seçimler 15 Ocak - 8 Haziran tarihleri arasında yapılıyor.

Cumhuriyetçi Parti, 15-18 Temmuz'da Milwaukee'de düzenleyeceği parti kongresi ile başkan adayını açıklayacak, Demokrat Parti ise 19-22 Ağustos'ta Illinois'deki parti kongresinde kendi başkan adayını duyuracak.

Demokratların başkan adayı ile Cumhuriyetçilerin başkan adayının karşı karşıya geleceği canlı televizyon yayınları ise 16 Eylül, 1 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde yapılacak.

5 Kasım günü ise halk tarafından seçiciler kurulu seçiliyor ve seçiciler kurulu da başkanı belirliyor.

Seçiciler Kurulu, 17 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek başkan ve başkan yardımcısını resmen duyuracak.

20 Ocak 2025 tarihinde ise yeni başkan resmen göreve başlayacak.

ABD SEÇİMLERİ BAŞKAN ADAYLARI

ABD’nin mevcut başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'den 25 Nisan 2023'te yeniden başkan seçilmek istediğini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçilerin açık ara en güçlü adayı olarak öne çıkıyor. Trump'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Partide ismi öne çıkan diğer adaylar, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Florida Valisi Ron DeSantis.