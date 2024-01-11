Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023-2024 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

11 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:34

Açık lise sınavları geride kaldı. 23-24 Aralık tarihlerinde sınava giren adaylar sonuçları merak ediyor. Öğrenecekleri puanların ardından 2. Dönem hazırlıklarına başlayacak adaylar için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları önem taşıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023-2024 sorgulama ekranı haberimizde…

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları geride kaldı. Şimdi ise adaylar gözlerini 2024 AÖL sonuçlarına çevirdi. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Yılsonunda yapılan 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından soru ve cevap anahtarı ile puan hesaplamaları merakla bekleniyor. Adaylar sık sık MEB öğrenci işlemleri sayfasından sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte, AÖL sonuçları sorgulama linki...

AÇIK LİSE SINAVLARI MEB SORGULAMA EKRANI

Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23-24 Aralık 2023 tarihinde yapıldı. Sınavlar 3 oturumda tamamlandı. MEB açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını öğrencilere duyurdu.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.