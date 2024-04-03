Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'ın hayatı ve kariyeri

03 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:15

9 Mart 1960 yılında dünyaya gelen teknik direktörün daha önce çalıştırdığı takımlar gündemde yer aldı. 2001-02 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaelispor'u çalıştıran ismin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da merak konusu olmuştu.

Kocaeli'nde dünyaya gelen Karaman, 1994-1997 aralığında Kocaelispor ve Galatasaray'da takım antrenörlüğü görevini yürütmüştür. 1998 yılından beri birçok takımı çalıştırdı. 2002- 2003 sezonunda Rizespor'u çalıştırmasının ardından 2007-2008 aralığında Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarttı.

Hikmet Karaman, Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor takımlarında teknik direktörlük görevini yerine getirdi. 2006- 2007 yıllarında Ankaragücü'nü çalıştırdı.

2021-2022 yıllarında Kayserispor'u çalıştırdıktan sonra takım çalıştırmadı. 2023-2024 sezonu 2. yarısında Adana Demirspor'un başına geldi. 2 defa Süper Lig'e yükselmeyi başaran 23 teknik direktörden birisi olarak anılmaktadır.