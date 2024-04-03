Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'ın hayatı ve kariyeri
Süper Lig ekiplerinden biri olan Adana Demirspor bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise teknik direktör Hikmet Karaman'ın hangi takımları çalıştırdığı yer aldı. İşte biyografisi...
9 Mart 1960 yılında dünyaya gelen teknik direktörün daha önce çalıştırdığı takımlar gündemde yer aldı. 2001-02 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaelispor'u çalıştıran ismin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da merak konusu olmuştu.
Kocaeli'nde dünyaya gelen Karaman, 1994-1997 aralığında Kocaelispor ve Galatasaray'da takım antrenörlüğü görevini yürütmüştür. 1998 yılından beri birçok takımı çalıştırdı. 2002- 2003 sezonunda Rizespor'u çalıştırmasının ardından 2007-2008 aralığında Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarttı.
Hikmet Karaman, Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor takımlarında teknik direktörlük görevini yerine getirdi. 2006- 2007 yıllarında Ankaragücü'nü çalıştırdı.
2021-2022 yıllarında Kayserispor'u çalıştırdıktan sonra takım çalıştırmadı. 2023-2024 sezonu 2. yarısında Adana Demirspor'un başına geldi. 2 defa Süper Lig'e yükselmeyi başaran 23 teknik direktörden birisi olarak anılmaktadır.