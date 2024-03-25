Adana Saimbeyli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika!

25 Mart 2024 13:23 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:07

Bugün en son olan depremler || 25 Mart Kandilli Rasathanesi

Bugün en son olan depremler || 25 Mart Kandilli Rasathanesi

Adana Topallar'da bugün olan depremin ardından vatandaşlar endişelendi ve detaylarını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi sayesinde bugün olan sarsıntıların verilerine ulaşabiliyoruz.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Mart Pazartesi günü Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.3 km derinlikte oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla günlük son depremlere ulaşıyoruz. Gün içerisinde olan tüm sarsıntıların konum, saat ve derinlik bilgilerine AFAD ve Rasathane aracılığıyla erişebiliyoruz.