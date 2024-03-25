25 Mart 2024 13:23 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:07
Adana Saimbeyli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika!
25 Mart günü Adana'da sarsıntı hissedildi ve vatandaşlar kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Bugün öğlen saatlerinde hissedenler deprem mi oldu sorusunu da araştırdı. Pazartesi günü Topallar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Adana Topallar'da bugün olan depremin ardından vatandaşlar endişelendi ve detaylarını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi sayesinde bugün olan sarsıntıların verilerine ulaşabiliyoruz.
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
25 Mart Pazartesi günü Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.3 km derinlikte oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla günlük son depremlere ulaşıyoruz. Gün içerisinde olan tüm sarsıntıların konum, saat ve derinlik bilgilerine AFAD ve Rasathane aracılığıyla erişebiliyoruz.
Kaynak: TGRT Haber