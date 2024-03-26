Adana'da deprem mi oldu? 26 Mart son dakika kaç şiddetinde oldu?

26 Mart 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:23

AFAD aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin kaç şiddetinde, nerede ve ne zaman olduğuna dair bilgilere ulaşabiliyoruz. 26 Mart günü Adana'da hissedilen depremin ardından ise sarsıntının detayları araştırılmaya başlandı. İşte veriler...

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Mart günü meydana gelen sarsıntılar şöyle:

Bugün Adana'da 12.02'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabilmekteyiz.