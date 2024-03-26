26 Mart 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:23
Adana'da deprem mi oldu? 26 Mart son dakika kaç şiddetinde oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sayesinde gün içinde olan sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. 26 Mart günü Saimbeyli'de olan hissedilen sarsıntının ardından deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları da araştırıldı. Detaylar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AFAD aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin kaç şiddetinde, nerede ve ne zaman olduğuna dair bilgilere ulaşabiliyoruz. 26 Mart günü Adana'da hissedilen depremin ardından ise sarsıntının detayları araştırılmaya başlandı. İşte veriler...
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
26 Mart günü meydana gelen sarsıntılar şöyle:
Bugün Adana'da 12.02'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabilmekteyiz.
Kaynak: TGRT Haber