Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hayatına dair bilgiler

03 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:12

1976 yılında dünyaya gelen Adıyaman Belediye Başkanının kim olduğu araştırılırken hayatına dair bilgileri sizler için derledik. Avukat ve siyasetçi olan Tutdere, 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekilidir.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun olmasının ardından 2001 senesinde serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yapmıştır. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görev aldı.

1988 senesinde CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarına katılarak siyasi hayata atıldı. Adıyaman İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği görevlerini yerine getirdi.

2018 seçiminde Adıyaman milletvekili seçildi. TBMM Katip üyesi olarak da görev alan Tutdere, 2023 seçimlerinde tekrar milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev yürüten isim 2024 seçimlerinde CHP Adıyaman Belediye Başkanı seçildi.