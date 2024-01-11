Afrika Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Kupası ne zaman bitecek? Afrika Kupası maçları nerede oynanacak?

11 Ocak 2024 21:00 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:00

Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Süper Lig oyuncularına da ev sahipliği yapacak olan Afrika'nın en büyük futbol organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası'nın ne zaman ve nerede düzenleneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2023’ün Temmuz ayında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçların ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Peki, Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Kupası nerede oynanacak? İşte turnuvaya dair tüm mesajlar…

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?

Afrika'nın en büyük futbol organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvada 24 takım kıyasıya mücadele edecek.

Grup maçları, 13-20 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ve ikincileri ile en iyi dört üçüncülük takımı, son 16’ya çıkacak.

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Çeyrek finaller 25-26 Ocak, yarı finaller 29-30 Ocak, üçüncülük maçı 6 Şubat ve final ise 11 Şubat'ta oynanacak.

Turnuvanın favorileri, son şampiyon Senegal, 2017 ve 2021 şampiyonu Kamerun, 2019 şampiyonu Mısır ve 2015 şampiyonu Nijerya.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA HANGİ SÜPER LİG OYUNCULARI VAR?

Süper Lig'den de birçok isim Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek.

İşte o futbolcular:

Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas

Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili

Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya

Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya

Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya

Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun

Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun

Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun

Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

AFRİKA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Afrika Kupası, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan ve diğer şehirlerde oynanacak.