Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 15:54 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:00

Metin Karadoğan, Ağrı Belediye Başkanlığı görevini yapmaktadır. Yerel seçime kısa süre kala ise belediyelerin başkanları araştırıldı. En sık aratılanlar arasında ise Ağrı Belediye Başkanı yer aldı. Kimdir, nereli sorularının cevabı haberimizdedir. İşte Metin Karadoğan hakkında.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Ağrı Belediye Başkan adayı Metin Karadoğan'dır.

METİN KARADOĞAN KİMDİR?

28 Aralık 1965 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Karadoğan, lise eğitiminden sonra aile şirketinden çalışma hayatına başladı. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim kurulu üyeliği ve meclis başkanlığı görevlerini yapmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti’den belediye meclis üyesi olarak seçilmiştir. 24 Mart 2023 tarihinde belediye meclis üyeleri seçiminde Ağrı Belediye Başkanı olarak seçildi. 2005 senesinde AK Parti'ye üye olmuştur. Evli ve 4 çocuk sahibidir.