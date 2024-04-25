Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi

25 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:24

Elveda Dostum, Taçsız Kral gibi projelerde yer alan başarılı oyuncunun geçirdiği trafik kazasının ardından son durumu merak edildi.

Yeşilçam'ın başarılı ve unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, kızının yanına gittiği Los Angeles'ta kaza geçirdi.

Ardından ise Katolik Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı. 8 saatten fazla süren operasyondan sonra kaburgalarının kırıldığı anlaşıldı.

Tuğba'nın sosyal medya profilinden Füsun adından birisi şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin"