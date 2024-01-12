Aile destek ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu mu? Ödemeler ne zaman yatacak? Bakan Göktaş destek ödemeleriyle ilgili neler söyledi?

12 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:36

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme programları çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

BAKAN GÖKTAŞ ÖDEME TARİHİ HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yatacağı tarihi duyurdu. Aktarılan bilgilere göre ödemeler 11 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılacak. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu. “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek verdiklerini de belirtti.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına gönderiliyor. Vatandaşlar ödemelerin yapılıp yapılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilir ve öğrenebilirler.