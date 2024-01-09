Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Paketine zam geldi mi? Destek Programı ocak ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

09 Ocak 2024 16:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:18

Aile Destek Programı Ocak ayı ödemeleri başladı mı? 2024 yılı Aile Destek Programı kapsamında ödemeler zamlı mı yatacak? İhtiyaç sahibi ailelerin Aile Destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

Ocak ayının ortasına doğru ihtiyaç sahibi bir çok aile “2024 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusunu araştırıyor.

Aile destek ödemesi 12 aylık dönemde 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile destek veriyor. Peki Aile Destek ödemeleri 2024 Ocak ayından itibaren zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yüzde 49,11'lik zam sonrasında gözler Aile Destek Programına döndü. 2024 Aile Destek Programı ödemelerine henüz zam gelmedi. Kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olan aileler 1250 TL, 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı olan aileler 1100 TL, 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı olanlar, 950 TL, 1372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL’den az olan ailer ise 850 TL yardım alıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Ödemesi’nin hesaplara ne zaman yatacağı ise henüz bilinmiyor.