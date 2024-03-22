AJet 1 euro kampanyası mı yaptı? AJet 1 dolar kampanyası hangi ülkelerde geçerli?
Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet 1 euro veya 1 dolara + vergiler dahilinde bilet kampanyasını satışa sundu. Birçok insan AJet bilet kampanyasının ne zaman ve hangi ülkelerde geçerli olduğunu merak ediyor. İşte AJet 1 euro-dolar bilet kampanyası hakkında detaylar...
Ucuz uçak bileti kampanyası devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet 1 euro ve 1 dolara sattığı ucuza yurtdışı bilet kampanyasını satışa sundu. Kampanyanın başlaması ile birlikte insanlar hangi ülkelerde ve tarih aralıklarında geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Peki AJet 1 euro bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Ajet 1 dolar kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak?
AJET 1 DOLAR-EURO KAMPANYAS HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
AJet 1 dolar-euro kampanyası 31 Mart ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurtdışı uçuşlarında geçerli olacak. Biletler ise 22-24 Mart tarihleri arasında satın alınabilecek.
AJET 1 DOLAR-EURO KAMPANYASINDA KAÇ BİLET VAR?
AJet'in yaptığı kampanya Türkiye'den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye'ye olan uçuşları kapsıyor. Bu kapsamda toplamda 50 bin koltuk kontenjanı bulunuyor.
AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Yurtiçinden yurtdışına satılan kampanyalı biletler:
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - 1 dolar
Ankara - Bakü - 1 dolar
Ankara -Belgrad - 1 dolar
Ankara - Beyrut - 1 dolar
Ankara - Bişkek - 1 dolar
Ankara - Dubai - 1 dolar
Ankara - Paris - 1 dolar
Ankara - Viyana - 1 dolar
Ankara - Beyrut - 1 dolar
İzmir - Belgrad - 1 dolar
Yurtdışından yurt içine satılan kampanyalı biletler:
Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Basel - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Dubai - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Milano - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Paris - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Roma - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro
Bakü - Ankara - 1 Euro
Belgrad - Ankara - 1 Euro
Beyrut - Ankara - 1 Euro
Bişkek - Ankara - 1 Euro
Dubai - Ankara - 1 Euro
Paris - Ankara - 1 Euro
Viyana - Ankara - 1 Euro
Beyrut - Adana - 1 Euro
Bakü - İzmir - 1 Euro