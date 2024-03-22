AJet 1 euro kampanyası mı yaptı? AJet 1 dolar kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

22 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:26

Ucuz uçak bileti kampanyası devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet 1 euro ve 1 dolara sattığı ucuza yurtdışı bilet kampanyasını satışa sundu. Kampanyanın başlaması ile birlikte insanlar hangi ülkelerde ve tarih aralıklarında geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Peki AJet 1 euro bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Ajet 1 dolar kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak?

AJET 1 DOLAR-EURO KAMPANYAS HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

AJet 1 dolar-euro kampanyası 31 Mart ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurtdışı uçuşlarında geçerli olacak. Biletler ise 22-24 Mart tarihleri arasında satın alınabilecek.

AJET 1 DOLAR-EURO KAMPANYASINDA KAÇ BİLET VAR?

AJet'in yaptığı kampanya Türkiye'den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye'ye olan uçuşları kapsıyor. Bu kapsamda toplamda 50 bin koltuk kontenjanı bulunuyor.

AJET 1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Yurtiçinden yurtdışına satılan kampanyalı biletler:

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - 1 dolar

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - 1 dolar

Ankara - Bakü - 1 dolar

Ankara -Belgrad - 1 dolar

Ankara - Beyrut - 1 dolar

Ankara - Bişkek - 1 dolar

Ankara - Dubai - 1 dolar

Ankara - Paris - 1 dolar

Ankara - Viyana - 1 dolar

Ankara - Beyrut - 1 dolar

İzmir - Belgrad - 1 dolar

Yurtdışından yurt içine satılan kampanyalı biletler:

Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Basel - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Dubai - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Milano - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Paris - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Roma - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

Bakü - Ankara - 1 Euro

Belgrad - Ankara - 1 Euro

Beyrut - Ankara - 1 Euro

Bişkek - Ankara - 1 Euro

Dubai - Ankara - 1 Euro

Paris - Ankara - 1 Euro

Viyana - Ankara - 1 Euro

Beyrut - Adana - 1 Euro

Bakü - İzmir - 1 Euro