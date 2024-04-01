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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 01:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:04

AK Parti 23 ilde seçimi kazandı | Yerel seçim sonuçları 2024

31 Mart pazar günü Türkiye sandığa gitti. Oy kullanan vatandaşlar yerel seçim sonuçlarını yakından takip ederken AK Parti’nin hangi illerde kazandığı ve kaç ol aldığı da merak edilenler arasında yer aldı. Bugün 34 parti yerel seçimde yer aldı. İşte AK Parti’nin en çok oy aldığı il…

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti 23 ilde seçimi kazandı | Yerel seçim sonuçları 2024

Bugün gerçekleşen yerel seçimde vatandaşlar sandıkta oy kullandı. Türkiye’nin gündeminde yer alan yerel seçimde hangi partinin ne kadar oy aldığı da araştırılıyor. 08.00-17.00 aralığında gerçekleşen oy verme işlemlerinin ardından sonuçlar bekleniyor. AK Parti’nin oy oranına dair bilgiler.

AK PARTİ KAÇ İLDE KAZANDI?

AK Parti 2024 yerel seçiminde 23 ilde seçimi kazandı.

CHP KAÇ İLDE OY ALDI?

CHP, 36 ilde seçimi kazandı.

AK Parti 23 ilde seçimi kazandı | Yerel seçim sonuçları 2024 - 1. Resim

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER OY KULLANDI MI?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken yerel seçimlerde oy kullanmamaktadır.

KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

31 Mart yerel seçiminde katılım oranı %75,53 oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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