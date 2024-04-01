01 Nisan 2024 01:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:04
AK Parti 23 ilde seçimi kazandı | Yerel seçim sonuçları 2024
31 Mart pazar günü Türkiye sandığa gitti. Oy kullanan vatandaşlar yerel seçim sonuçlarını yakından takip ederken AK Parti’nin hangi illerde kazandığı ve kaç ol aldığı da merak edilenler arasında yer aldı. Bugün 34 parti yerel seçimde yer aldı. İşte AK Parti’nin en çok oy aldığı il…
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün gerçekleşen yerel seçimde vatandaşlar sandıkta oy kullandı. Türkiye’nin gündeminde yer alan yerel seçimde hangi partinin ne kadar oy aldığı da araştırılıyor. 08.00-17.00 aralığında gerçekleşen oy verme işlemlerinin ardından sonuçlar bekleniyor. AK Parti’nin oy oranına dair bilgiler.
AK PARTİ KAÇ İLDE KAZANDI?
AK Parti 2024 yerel seçiminde 23 ilde seçimi kazandı.
CHP KAÇ İLDE OY ALDI?
CHP, 36 ilde seçimi kazandı.
YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER OY KULLANDI MI?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken yerel seçimlerde oy kullanmamaktadır.
KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
31 Mart yerel seçiminde katılım oranı %75,53 oldu.
Kaynak: TGRT Haber