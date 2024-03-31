AK Parti adayı Ömer Selim Alan resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 37,40 oy aldı! Ömer Selim Alan Zonguldak Belediye Başkanı oldu mu?

31 Mart 2024 19:55 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:08

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Zonguldak Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen Ömer Selim Alan'ın kaç oy aldığı ve seçimi kazanıp kazanmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. Ömer Selim Alan Zonguldak'ta ilk sonuçlara göre yüzde 37,40 oy aldı. İşte detaylar...

ÖMER SELİM ALAN ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

Ömer Selim Alan AK Parti'den Zonguldak Belediye Başkan adayı olmuştu. Zonguldak'ta sandıkların yüzde 66,60'ı açıldı. Ömer Selim Alan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 37,40 oy aldı.

31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları şöyle:

AK Parti - Ömer Selim Alan: Yüzde 37,40

Cumhuriyet Halk Partisi - Tahsin Erdem: Yüzde 50,60