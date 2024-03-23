AK Parti Ankara mitingi bugün Başkent Millet Bahçesi'nde saat 13.30'te olacak

23 Mart 2024 10:59 - Güncelleme : 23 Mart 2024 11:00

31 Mart gününe az kalmasıyla beraber seçim çalışmaları son hızla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde halk ile buluşacak. Merakla beklenen buluşmaya saatler kala nerede olcağı da gündemde yer almıştı.

AK PARTİ ANKARA MİTİNGİ NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün vatandaş ile Başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen miting 13.30'da başlayacak.

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

23 Mart itibarıyla yerel seçime 7 gün kaldı.