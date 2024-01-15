AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
AK Parti belediye başkan adayları tanıtım toplantısı tarihi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk olarak İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayları açıklanmıştı. Gözler şimdi AK Parti Ankara Belediye başkan adayında. Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman, ertelendi mi? İşte detaylar…
AK Parti 48 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak. Öncesinde 26 belediye başkan adayı duyurulmuştu. İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'in belediye başkan adayı merak edilirken, Ömer Çelik toplantının ertelendiğini duyurmuştu.
AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, ''Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.'' İfadelerini kullanmıştı.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Beklenen aday tanıtım toplantısının tarihi netleşti. Ankara adayının da açıklanacağı toplantı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi’nde yapılacak.
AK Parti’nin açıkladığı 26 belediye başkan adayları şu şekilde:
Artvin – Mehmet Kocatepe
Aydın – Mustafa Savaş
Balıkesir – Yücel Yılmaz
Bingöl – Erdal Arıkan
Bitlis – Nesrullah Tanğlay
Bursa – Alinur Aktaş
Çanakkale – Jülide İskenderoğlu
Çankırı – Hüseyin Filiz
Denizli – Osman Zolan
Düzce – Faruk Özlü
Edirne – Belgin İba
Elazığ – Şahin Şerifoğulları
Erzurum – Mehmet Sekmen
Eskişehir – Nebi Hatipoğlu
Giresun – Aytekin Şenlikoğlu
Isparta – Şükrü Başdeğirmen
İstanbul – Murat Kurum
Kastamonu – Tahsin Babas
Kocaeli – Tahir Büyükakın
Muğla – Aydın Ayaydın
Ordu – Mehmet Hilmi Güler
Rize – Rahmi Metin
Samsun – Halit Doğan
Sinop – Yakup Üçüncüoğlu
Tokat – Eyüp Eroğlu
Yalova – Mustafa Tutuk