Tgrt Haber
15 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:16

AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?

AK Parti belediye başkan adayları tanıtım toplantısı tarihi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk olarak İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayları açıklanmıştı. Gözler şimdi AK Parti Ankara Belediye başkan adayında. Peki, AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman, ertelendi mi? İşte detaylar…

Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?

AK Parti 48 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak. Öncesinde 26 belediye başkan adayı duyurulmuştu. İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'in belediye başkan adayı merak edilirken, Ömer Çelik toplantının ertelendiğini duyurmuştu.

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, ''Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.'' İfadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Beklenen aday tanıtım toplantısının tarihi netleşti. Ankara adayının da açıklanacağı toplantı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi’nde yapılacak.

AK Parti’nin açıkladığı 26 belediye başkan adayları şu şekilde:

Artvin – Mehmet Kocatepe

Aydın – Mustafa Savaş

Balıkesir – Yücel Yılmaz

Bingöl – Erdal Arıkan

Bitlis – Nesrullah Tanğlay

Bursa – Alinur Aktaş

Çanakkale – Jülide İskenderoğlu

Çankırı – Hüseyin Filiz

Denizli – Osman Zolan

Düzce – Faruk Özlü

Edirne – Belgin İba

Elazığ – Şahin Şerifoğulları

Erzurum – Mehmet Sekmen

Eskişehir – Nebi Hatipoğlu

Giresun – Aytekin Şenlikoğlu

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

İstanbul – Murat Kurum

Kastamonu – Tahsin Babas

Kocaeli – Tahir Büyükakın

Muğla – Aydın Ayaydın

Ordu – Mehmet Hilmi Güler

Rize – Rahmi Metin

Samsun – Halit Doğan

Sinop – Yakup Üçüncüoğlu

Tokat – Eyüp Eroğlu

Yalova – Mustafa Tutuk

 

 

 

 

 

 

Haberler>Aktüel>AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...