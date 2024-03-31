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31 Mart 2024 20:07 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:08

AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu ilk verilere göre %38.64 oy aldı

31 Mart yerel seçiminde heyecan devam ederken vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. AK Parti'nin adayının yüzde kaç oy aldığı da merak konusu oldu. İlk açılan sandık verilerine göre Hatipoğlu'nun kazanıp kazanmadığı araştırılıyor. Peki, Hatipoğlu kazandı mı?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu ilk verilere göre %38.64 oy aldı

Yerel seçim heyecanı son hızla devam ederken vatandaşlar AK Parti'nin Eskişehir Belediye Başkan adayının kazanıp kazanmadığını araştırmaya başladı. Vatandaşlar ise kaç oy aldı sorusuna cevap arıyor. İşte oy oranı...

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU YÜZDE KAÇ OY ALDI?

İlk açılan sandık verilerine göre Hatipoğlu, %38.74 oy aldı. Açılan sandık oranı ise şu an için %1.61.

NEREDEN ADAY OLDU?

Hatipoğlu, AK Parti'nin Eskişehir Belediye Başkan adayıdır.

AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu ilk verilere göre %38.64 oy aldı - 1. Resim

KİMDİR?

17 Şubat 1974 yılında dünyaya gelmiştir.  28. dönem TBMM AK Parti Eskişehir milletvekili olan isim 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Eskişehir Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: TGRT Haber
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