18 Ocak 2024 09:55 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:02

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğan iş insanı ve siyasetçi Mehmet Öntürk, AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak atanarak, şehrin siyasi arenadaki dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor. Öntürk'ün iş dünyasında ve siyasetteki başarıları, adaylık sürecinde merak konusu oldu. AK Parti Hatay adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli, kaç yaşında?

MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 18 Mart 1970 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Öntürk, eğitim hayatına Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde başlamış ve bu bölümden başarıyla mezun olmuştur. İş dünyasında liderlik yapmanın yanı sıra, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek siyasete de önemli bir adım atmıştır.

İŞ HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Öntürk, kariyeri boyunca çeşitli sektörlerde liderlik yapmıştır. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlenmiştir. Bunlar arasında, Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi yer almaktadır. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürütmüştür.

Mehmet Öntürk, iyi derecede İngilizce bilen ve ailesiyle birlikte Hatay'da yaşayan bir isimdir. İş dünyasında elde ettiği başarılarla tanınan Öntürk, şimdi AK Parti çatısı altında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık sürecine girmiştir.