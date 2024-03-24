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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:03

AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişi katıldı

AK Parti 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ni Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yer aldığı miting insanlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar 'AK Parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?' sorusunun cevabını arıyor. İşte AK Parti İstanbul Mitingi hakkında detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi&#039;ne 650 bin kişi katıldı

31 Mart tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimlere 1 hafta kala AK Parti, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'yle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yer aldığı mitingde kaç kişinin olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre 650 bin kişi katıldı. İşte AK Parti İstanbul mitingi hakkında detaylar...

AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişi katıldı - 1. Resim

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

AK Parti tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre 650 bin kişi katıldı. 

Kaynak: TGRT Haber
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