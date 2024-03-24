AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişi katıldı

24 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:03

31 Mart tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimlere 1 hafta kala AK Parti, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'yle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yer aldığı mitingde kaç kişinin olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre 650 bin kişi katıldı. İşte AK Parti İstanbul mitingi hakkında detaylar...

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

AK Parti tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre 650 bin kişi katıldı.