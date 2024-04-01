AK Parti'den CHP'ye geçen illerin listesi

01 Nisan 2024 01:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:25

Türkiye bugün yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerin resmi olmayan oy oranlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar AK Parti'den CHP'ye geçen illerin listesini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN İLLER HANGİLERİ?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'den CHP'ye geçen iller şöyle:

Adıyaman

Afyonkarahisar

Balıkesir

Bursa

Denizli

Giresun

Uşak

Zonguldak

Kırıkkale

Kilis

AK PARTİ VE CHP'NİN 2019 VE 2024 YEREL SEÇİMLERİNDE OY SAYISI KAÇTIR?

AK Parti ve CHP'nin Türkiye genelinde 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde aldığı oy sayısı şöyledir:

AK Parti 2019 oy sayısı: 20.584.029

AK Parti 2024 oy sayısı: 12.502.115

CHP 2019 oy sayısı: 12.868.815

CHP 2024 oy sayısı: 13.983.928

2024 verileri resmi olmayan sonuçlara göredir.