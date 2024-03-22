AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart'ta yapılacak

22 Mart 2024 16:09 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:23

Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginin tarihini ve yerini X hesabından vatandaşa duyurdu. Yerel seçimlere az bir süre kala mitingler hız kesmeden devam ediyor. Peki, Nerede ve ne zaman yapılacak? Detayları Osman Nuri Kabaktepe paylaştı.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul mitingi 24 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Saati ise 14.00 olarak belirlendi. Erdoğan, Pazar günü İstanbullu ile buluşacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bilgileri X hesabından şu paylaşım ile duyurdu:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE OLACAK?

Pazar günü yapılacak olan buluşma Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

31 Mart yerel seçimine 22 Mart itibarıyla 8 gün kaldı.