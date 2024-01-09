AK Parti’nin İzmir adayı kim oldu? İzmir Büyükşehir adayı belli oldu mu? AK Parti'nin adayı ne zaman açıklanacak?

09 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:14

2024 Yerel Seçimlere az bir süre kaldı. Türkiye 31 Mart tarihinde sandık başında oy kullanacak. Partiler birer birer adaylarını duyurmaya başladı. Peki AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim oldu, AK Parti İzmir adayı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Sandık başına gidecek seçmen, belediye adaylarını araştırmaya başladı. Adayların yol haritalarını merak eden seçmen sandık başında kararını verecek. Buna göre AK Parti'nin 2024 İzmir Belediye Başkan adayını merak ediliyor. İzmir adayı kim olacak?

AK PARTİ İZMİR ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi adım adım işlerken aday isimleri de netleşiyor. AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu. İzmir Belediye Başkan adayı ise 15 Ocak'ta açıklanacak.

AK PARTİ'NİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kulislerde Hamza Dağ’ın adı yankılandı. Peki, Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında ve nerelidir?

HAMZA DAĞ KİMDİR?

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda göreve başlayan Hamza Dağ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine seçildi. 25. 26. ve 27. dönemlerde İzmir Milletvekiliğini yürüttü.

Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında ise Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 29 Mart 2017 tarihinden bu yana AK Parti'nin AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almakta.