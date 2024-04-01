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01 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:45

AK Parti'nin kaybettiği illerin listesi

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. İnsanlar oy oranlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin kaybettiği illerin listesini araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizde

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti&#039;nin kaybettiği illerin listesi

Türkiye bugün yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerin ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Oyların açıklanması ile birlikte insanlar AK Parti'nin hangi illeri kaybettiğini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AK PARTİ HANGİ İLLERİ KAYBETTİ?

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin kaybettiği iller şöyle:

Adıyaman (CHP kazandı)

Afyonkarahisar (CHP kazandı)

Ağrı (DEM Parti kazandı)

Balıkesir (CHP kazandı)

Bursa (CHP kazandı)

Denizli (CHP kazandı)

Giresun (CHP kazandı)

Gümüşhane (MHP kazandı)

Muş (DEM Parti kazandı)

Nevşehir (İyi Parti)

AK Parti'nin kaybettiği illerin listesi - 1. Resim

Sivas (Büyük Birlik Partisi)

Tokat (MHP kazandı)

Şanlıurfa (Yeniden Refah Partisi)

Uşak (CHP kazandı)

Yozgat (Yeniden Refah Partisi)

Zonguldak (CHP kazandı)

Kırıkkale (CHP kazandı)

Kilis (CHP kazandı)

Kaynak: TGRT Haber
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