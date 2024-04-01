AK Parti'nin tekrar kazandığı belediyeler 2024

01 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:32

Vatandaşların heyecanla takip ettiği yerel seçim sonuçlarının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi belediyelerde seçimi kazandığı araştırıldı. AK Parti, Bingöl, Bitlis ve Çorum'un yanında birçok belediyede yeniden kazandı. Detaylar...

AK PARTİ'NİN TEKRAR KAZANDIĞI BELEDİYELER

Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Aksaray, Şırnak, Düzce.

CHP HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Kilis.

AK PARTİ'NİN KAZANDIĞI YENİ İLLER

Hatay, Bayburt ve Karabük yeni kazanılan belediyeler arasında yer aldı.