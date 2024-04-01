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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:32

AK Parti'nin tekrar kazandığı belediyeler 2024

31 Mart akşamı Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaşandı. Vatandaşın merak ettikleri arasında ise AK Parti'nin hangi belediyeleri tekrar kazandığı yer aldı. CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçimi kazanırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden kazandığı iller...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti&#039;nin tekrar kazandığı belediyeler 2024

Vatandaşların heyecanla takip ettiği yerel seçim sonuçlarının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi belediyelerde seçimi kazandığı araştırıldı. AK Parti, Bingöl, Bitlis ve Çorum'un yanında birçok belediyede yeniden kazandı. Detaylar...

AK PARTİ'NİN TEKRAR KAZANDIĞI BELEDİYELER

Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Aksaray, Şırnak, Düzce.

CHP HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Kilis.

AK Parti'nin tekrar kazandığı belediyeler 2024 - 1. Resim

AK PARTİ'NİN KAZANDIĞI YENİ İLLER

Hatay, Bayburt ve Karabük yeni kazanılan belediyeler arasında yer aldı.

Kaynak: TGRT Haber
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