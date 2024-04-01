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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 01:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:21

AK Parti'nin yeni kazandığı illerin listesi

Seçimlerin ardından AK Parti'nin yeni kazandığı illerin hangileri olduğu gündem oldu. İnsanlar AK Parti'nin kazandığı illeri arıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti&#039;nin yeni kazandığı illerin listesi

Gündemde yer alan konulardan biri de AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yeni kazandığı iller oldu. İnsanlar tarafından internette illerin listesi araştırılıyor. İşte detaylar...

AK Parti'nin yeni kazandığı illerin listesi - 1. Resim

AK PARTİ'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?

Resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin yeni kazandığı iller şöyle:

Bayburt (2019'da kazanan MHP)

Karabük (2019'da kazanan MHP)

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Kaynak: TGRT Haber
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