AK Parti'nin yeni kazandığı illerin listesi

01 Nisan 2024 01:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:21

Gündemde yer alan konulardan biri de AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yeni kazandığı iller oldu. İnsanlar tarafından internette illerin listesi araştırılıyor. İşte detaylar...

AK PARTİ'NİN YENİ KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?

Resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin yeni kazandığı iller şöyle:

Bayburt (2019'da kazanan MHP)

Karabük (2019'da kazanan MHP)