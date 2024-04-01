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01 Nisan 2024 01:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:02

AK Parti'nin yerel seçimlerde tekrar kazandığı illerin listesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti'nin hangi illeri tekrar kazandığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti&#039;nin yerel seçimlerde tekrar kazandığı illerin listesi

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar açıklanmaya başladı. AK Parti'nin tekrar kazandığı iller ise vatandaşlar tarafından araştırıldı. Detaylar haberimizde...

AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİMLERDE TEKRAR KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin tekrar kazandığı iller şöyle:

Bingöl

Bitlis

Çorum

Elazığ

Erzurum

Gaziantep

Isparta

Kayseri

Kocaeli

Konya

AK Parti'nin yerel seçimlerde tekrar kazandığı illerin listesi - 1. Resim

Kahramanmaraş

Niğde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Trabzon

Aksaray

Şırnak

Düzce

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Kaynak: TGRT Haber
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