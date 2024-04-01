AK Parti'nin yerel seçimlerde tekrar kazandığı illerin listesi

01 Nisan 2024 01:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:02

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar açıklanmaya başladı. AK Parti'nin tekrar kazandığı iller ise vatandaşlar tarafından araştırıldı. Detaylar haberimizde...

AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİMLERDE TEKRAR KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin tekrar kazandığı iller şöyle:

Bingöl

Bitlis

Çorum

Elazığ

Erzurum

Gaziantep

Isparta

Kayseri

Kocaeli

Konya

Kahramanmaraş

Niğde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Trabzon

Aksaray

Şırnak

Düzce