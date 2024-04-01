01 Nisan 2024 01:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:02
AK Parti'nin yerel seçimlerde tekrar kazandığı illerin listesi
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti'nin hangi illeri tekrar kazandığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar açıklanmaya başladı. AK Parti'nin tekrar kazandığı iller ise vatandaşlar tarafından araştırıldı. Detaylar haberimizde...
AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİMLERDE TEKRAR KAZANDIĞI İLLER HANGİLERİ?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin tekrar kazandığı iller şöyle:
Bingöl
Bitlis
Çorum
Elazığ
Erzurum
Gaziantep
Isparta
Kayseri
Kocaeli
Konya
Kahramanmaraş
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Trabzon
Aksaray
Şırnak
Düzce
Kaynak: TGRT Haber